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10 Temmuz 2018 23:08

Gazetecilerden Shakira’ya baklava ikramı

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, dünya turnesi kapsamında konser vermek üzere İstanbul’a geldi.

Gazetecilerden Shakira’ya baklava ikramı

10 Temmuz 2018 23:08

Ünlü şarkıcıyı görüntülemek için havalimanına gelen gazeteciler, Shakira’ya baklava ikramında bulundu.


Latin müziğinin önemli isimlerinden biri olan dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, ‘El Dorado’ isimli dünya turnesi kapsamında konser vermek için İstanbul’a geldi. Turne kapsamında son olarak geçtiğimiz 6 Temmuz’da Barcelona görkemli bir konser veren şarkıcı, saat 22.00 sıralarında İspanya’dan havalanan özel uçakla Atatürk Havalimanı’na indi.



Shakira’den Türkçe “teşekkür”


Ünlü şarkıcı Genel Havacılık Terminalinden çıkış yaptığı sırada kendisini bekleyen basın mensupları tarafından görüntülendi. Ailesiyle bitlikte İstanbul’a gelen Shakira’ya, çıkış yaptıktan sonra aracına ilerlediği sırada kendisini karşılayan gazeteciler baklava ikramında bulundu. Gazetecilerin jesti karşısında Shakira, Türkçe, “Teşekkür ederim, konuşuruz” şeklinde karşılık verdi.


Dünya turnesi kapsamında İstanbul’a gelen Kolombiyalı şarkıcı, 11 Temmuz(yarın) akşamı Vodafone Park’ta Türkiye’deki hayranlarının karşısına çıkacak. Yoğun katılımın beklendiği konserde Shakira, beğenilen eserlerini hayranları için seslendirecek.




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