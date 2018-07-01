Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2018 18:48

Gazi Koşusu kazananı Ahmet Çelik: “Herkese nasip olmaz”

92.

Gazi Koşusu kazananı Ahmet Çelik: “Herkese nasip olmaz”

01 Temmuz 2018 18:48

Gazi Koşusu’nu kazanan jokey Ahmet Çelik, üst üste 4. kez Gazi’yi kazandığı için çok gururlu olduğunu belirterek, “Herkese nasip olmaz. Duygularımı anlatamıyorum. Bunu yaşamak lazım” dedi.


Gazi Koşusu Ahmet Çelik, Hep Beraber Safkan at ile kazandı. Çelik, bu yarışla birlikte üst üste 4. kez Gazi Koşusu’nu kazanarak rekor kırdı. Veliefendi Hipodromu’nda yapılan yarış sonrasında jokey Ahmet Çelik ile Hep Beraberi’in yetiştiricisi Fedai Kahraman basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Gazi Koşusu’nda 4’te 4 yapmanın çok güzel olduğunu söyleyen Ahmet Çelik, “Herkese nasip olmaz. Burada yarışseverler tarihe tanıklık ettiler. Şans mı?, Başarı mı? ben de bunu bilmiyorum. İsmini artık ne koyarlarsa koysunlar ama 4’te 4 yaptığımız kesinleşti. Duygularımı anlatamıyorum. Bunu yaşamak lazım. Çok gururluyum” diye konuştu.


Çok büyük bir hayali 20 yıl sonra gerçekleştirdiklerini belirten Fedai Kahraman, emeği geçen herkese teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç