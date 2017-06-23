Gazi Koşusu’nda start kuraları çekildi

kez Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek Gazi Koşusu’nun start numarası kura çekimi yapıldı.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk adına 1927’den bu yana kesintisiz devam eden Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu, 25 Haziran Pazar günü saat 20.00’de 91. kez İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda koşulacak. Bu önemli yarışın start kuraları çekimi de Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşti. Kura çekimine Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci, yönetim kurulu üyeleri ve TJK Asli Üyeleri, Gazi Koşusu’na katılacak tayların sahipleri ile ünlü gazeteci Halit Kıvanç ve ünlü dizi ve film oyuncusu Emre Karayel de katıldı.

Koşuya 19 tay kayıt yaptırdı. Yapılan kura çekiminde sonucunda atların start numaraları şöyle:

Griffon: 1

Eskayra: 2

Runner Bull: 3

Ulan Bator: 4

Pershing: 5

Piano Sonata: 6

Depository: 7

Sinyor Şamil: 8

Oğlum Beratıım: 9

Scamp: 10

Zümrüthan: 11

Last Point: 12

Naçal: 13

Just Eagle: 14

Zafer Ateşi: 15

Finesse: 16

Storm Sea Swell: 17

Tarsus Beyazı: 18

Orange Blossom: 19