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01 Temmuz 2018 18:30

Gazi Koşusu’nu Ahmet Çelik kazandı

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Gazi Koşusu’nu Ahmet Çelik kazandı

01 Temmuz 2018 18:30

Gazi Koşusu’nu Ahmet Çelik, Hep Beraber isimli safkan at ile kazandı. Çelik, bu yarışla birlikte üst üste 4. kez Gazi Koşusu’nu kazanarak rekor kırdı.


Türk atçılığının derbisi olarak anılan Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda koşuldu. Koşuları Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Türkiye Jokey Kulübü Başkan Serdar Adalı ile çok sayıda yarışsever izledi. kez düzenlenen yarışı Ahmet Çelik’in jokeyliğinde Hep Beraber safkanı kazandı. Hep Beraber safkanın sahibi Veysel Kahraman, yetiştiricisi Fedai Kahraman, antrenörü ise Mehmet Yalçın.


Çelik, yarışı 2.29.67’lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. İkinciliği 2.30.21’lik derecesiyle Distant Shining, üçüncülüğü ise 2.30.29 ile Mister Görkem adlı safkan elde etti.



Ahmet Çelik’ten rekor


Jokey Ahmet Çelik, üst üste 4. kez Gazi Koşusu’nu kazanarak bu alanda yeni rekorun sahibi oldu. Çelik, daha önce bu rekoru 1971, 1972 ve 1973’te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu’nu kazanan efsane jokey Ekrem Kurt ile paylaşıyordu.


Hep Beraber, sahibine 2 milyon 523 bin 350 lira kazandırdı. Gaz Koşusu’nda birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin lira olarak verildi.




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