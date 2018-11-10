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Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygıyla anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 80.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 80. vefat yıl dönümünde Beykoz'da saygı, minnet ve rahmetle anıldı.


10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda ki Atatürk Anıtı önünde resmi tören düzenlendi. Anma törenine, Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, İlçe Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, Belediye Başkan Yardımcıları, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Aydın Düzgün, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Güleç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bülent Küçük, muhtarlar, öğrenciler STK temsilcileri, mülki ve idari yöneticilerle vatandaşlar katıldı.


Törende sırasıyla Beykoz Kaymakamlığı, Boğaz Komutanlığı, Beykoz Belediyesi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi, Beykoz Muhtarlar Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği, Beykoz Eğitimi Destekleme Derneği, Acarkent Musiki Derneği gibi birçok siyasi parti ve dernekler tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.


Çelenk koyma törenin ardından saat 09:05'te siren sesleriyle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.İstiklal Marşı'nın okunmasıyla gönderdeki bayrak yarıya indirilirken Atatürk'e saygı ve minnet bir kez daha sergilendi.


Ardından Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Lisesi'nde anma programı yapıldı.

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