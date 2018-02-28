Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul’da özel bir otelde düzenlediği programda yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Akşam yemeği sonrasında düzenlenen programda Dünya Bankası İş Yapma Raporu’na göre Gaziantep’te ortalama 6,5 günde şirket kurulabildiğini anlatan Başkan Fatma Şahin, il genelinde yapılan çalışmalar ve kentsel dönüşüm hakkında bilgiler aktardı.

“Kalkınma yerelde başlıyor, ve artık şehirler yarışıyor”

Programın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Kalkınma yerelde başlıyor ve artık şehirler yarışıyor. Biz artık ülkedeki herhangi bir şehirle yarışmıyoruz. 5 organizesiyle 170 ülkeye ihracatıyla, ihracat kapasitesiyle, çeşitliliğiyle, bugün markalaşmış firmalarıyla biz bir sınıf atlamak istiyoruz. Sınıf atlayabilmemiz içinde bu konuda 29 yıldır gayrimenkulcülerin gelip birbirleriyle fikir alışverişinde bulunduğu, dünya nereye gidiyor, biz ne yapmalıyız diye baktığı bir merkezde bizim var olmamız gerekiyor. Yaptığımız çalışmaları anlatmamız, güçlü tarafları ve fırsatları konuşmamız ve orada ki imkan ve fırsatları ülkeye ve şehre getirmemiz gerekiyor” dedi.

“Ortadoğu pazarının yapılanmasında Türkiye, Gaziantep neler yapılabilir, büyük ölçekte onları konuşacağız”

Fransa merkezli yapılacak çalışmada Gaziantep’in imkan ve fırsatlarını anlatacaklarını söyleyen Başkan Fatma Şahin, “Kentsel dönüşümle ilgili inşaat sektörü, ulaşım sektörü, bugün Dünya Bankasıyla çalışıyoruz. Bunların baktığınız zaman çok ciddi proje danışmanlık hizmetleri var. Bir taraftan bütçeyi yönetiyorlar, bir taraftan bütçeyi doğru projeye yönetiyorlar. Bunların üzerinden Fransa merkezli yapacağımız çalışmada biz şehrin imkan ve fırsatlarını anlatacağız. Bütçelenmesini ve gelen yabancı yatırımcının onlarında kazanacağı büyük pazarın özellikle önümüzdeki Ortadoğu pazarının yeniden yapılanmasında Gaziantep merkezli, Türkiye merkezli neler yapılabilir büyük ölçekte bunları konuşacağız. Küçük ölçekte ise bu kentsel dönüşümle birlikte yeni bir modeli nasıl koyacağız. Çevresel ve insani bakışla yalnızca taşla toprak değil, insanın mutluluğunu hedefleyen yeşil dokusuyla, sosyal donatısıyla nasıl bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Bunu kiminle yapabiliriz, bunu en hızlı nasıl başarabiliriz. Bu soruların cevabını almak için Fransa’dayız” diye konuştu.