Gaziantep yiyecekleri şenliğinde 100 bin porsiyon kebap pişirilecek

İstanbul Gaziantepliler Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Gaziantep Yiyecekleri Şenliği'nin 18'incisi bu yıl 14-16 Eylül tarihleri arasında Kadıköy'de düzenlenecek.

İstanbul Gaziantepliler Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Gaziantep Yiyecekleri Şenliği'nin 18'incisi bu yıl 14-16 Eylül tarihleri arasında Kadıköy Selami Çeşme Özgürlük Parkı Yanınında kurulan etkinlik alanında düzenlenecek.

Her yıl geleneksel olarak İstanbul'da gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören Gaziantep Yiyecekleri Şenliğin bu yıl 18'inci kez düzenleneceğini ifade eden İstanbul Gaziantepliler Derneği Başkanı Ali Uçar, şenliğin marka şehir olan Gaziantep kültürünün tanıtımı için önemli olduğunu ifade ederek, "Bu yıl İstanbul gündemine damgasını vuracak olan etkinliklerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek devlet protokolünden gerekse Gaziantep'ten büyük bir katılımla gerçekleştirilecek olan şenliğimizde Gaziantep mutfağıyla ilgili bütün unsurları tanıtmaya çalışacağız. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini şenliğimizde Gaziantepli ve Gaziantep'e gönül veren esnaflarının yemek, kuruluk, salça gibi ürünleri sergileyip katılımcılara sundukları aynı zamanda Gaziantep mutfak kültürüyle ilgili bir çok yemeğin yapılışının sergilendiği bir organizasyon olacak" dedi.

100 bin porsiyon kebap pişirilecek

Şenlikte Türk Sanat Müziği'nin sevilen seslerinden Gaziantepli sanatçılar Burhan Atik ve Faruk Lök izleyenlere müzik ve folklor gösterileri sunacak. Baklava yeme yarışması, kebap yeme yarışması gibi etkinlikler hazırlanan şenlikte içli köfte, mumbar, yuvarlama, firik pilavı, çiğ köfte, kuru dolma, yaprak sarması, yoğurtlu patates, kekik salatası, nohut dürüm, kebap, kelle paça, katmer, baklava gibi Gaziantep yöresinin lezzetleri tadılarak katılımcılara güzel bir hafta sonu geçirme fırsatı sunulacak. Şenlik süresince 100 bin porsiyon yemek tüketilmesi ve 50 binden fazla katılımcı hedefleniyor.