‘Gazilik Onuru’ için Ankara’ya yürüyüşe başladılar

Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği üyesi yaklaşık 250 kişilik bir grup Maltepe’deki Dernek binası önünde toplandı. Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Başkanı Atilla Polat, dernek binası önünde yaptığı açıklamada, “Bugün burada toplanmamızın amacı, bizler Güneydoğu’da mecburi askerlik görevimizi yaparken teröristlerle girmiş olduğumuz silahlı çatışmada yaralandık. Bir gözünü kaybeden gazi sayılmıyor, kalbinde kurşunla yaşayan gazi sayılmıyor. 300 şarapnel parçasıyla yaşayan gazi sayılmıyor. Ve bu parçalar bizim vücudumuzda, alınamıyor. Alınsa sakat kalacağız, felç olacağız. Sağlık sorunları yaşıyoruz. Bunun bir de psikolojik boyutları var” dedi.

“Bizler Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yönetmeliği mağduruyuz” diye konuşan Polat, “Yönetmenlik diyor ki, ben size 1053 sayılı nizamname hükümlerini uygularım. Nizamname hükümleri de yüzde 40 üzeri yaralanmayı gazi sayıyor, yüzde 40 altını gazi saymıyor. Bizler bir an önce bu kanayan yaranan dindirilmesini istiyoruz. Bu nizamnamede düzenleme yapsınlar ya da bizi gazi saysınlar” ifadelerini kullandı.

“19 bin mağdur, gazi sayılmıyor”

Polat, yaklaşık 19 bin kişinin mağdur olduğunu belirterek, “Bu 19 bin mağdur, gazi sayılmıyor. Bu 19 bin kişi vatanı için vurulmuş. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmak istiyoruz. Bizler İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş yapma kararı aldık. Bizim yürüyüşümüz 3 günle sınırlı. Malum bizler sakat insanlarız, imkanlarımız doğrultusunda 3 gün yürüyeceğiz. Birinci gün İstanbul Maltepe’den başlıyoruz, Pendik’te bitiriyoruz. İkinci gün İzmit’te, üçüncü gün de Ankara’da bitiriyoruz. Ulus’ta meydan önünde basın açıklaması yapacağız. Bizim amacımız gazi sayılmak. Çocuklarımıza gazi olduğumuz ispatlamak istiyoruz” dedi.

“Al yıldızlı bayrakla defnedilmek istiyoruz”

“Bizler vatan için vurulduk ama sahip çıkan yok bize” diyen Polat, “Öldüğümüzde al yıldızlı bayrakla defnedilmek istiyoruz. Bizler mağduruz. Bizlerin vücudundan alınamayan mermi ve şarapnel parçalarının bizleri zehirlediğini kanıtladık. İnsan vücudunda olmaması gereken kronik ağır metal zehirlenmesi yaşıyoruz. Bizler zehirlenerek ölüyoruz. İnşallah bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyoruz. 15 Temmuz Darbe girişiminde yaralanan vatan evlatlarınıza 675 sayılı KHK çıktı ve yaralanma oranlarına bakılmadan gazi sayıldılar. Bizleri de buna dahil edebilirlerdi. Sonuçta bizler de bu vatan için vurulduk, onların hakkı kadar bizim de hakkımız” şeklinde konuştu.

“Hak ettiğimiz gazilik ünvanını istiyoruz”

Astsubay Ahmet Özdemir, “Biz yıllar önce gece gündüz demeden terörle mücadele ettik, yaralandık. Yaralanma derecesi gazilikte bir sınır olmaması gerektiği yönünde birçok mücadeleler verdik. Daha sonra dernek kurduk. Yaralanma derecesine bakılmaksızın hak ettiğimiz gaziliği istiyoruz” dedi.

Açıklamanın ardından ellerinde bayraklarla Maltepe sahile inen bir grup üye, yürüyüşe geçti.