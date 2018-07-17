Gazioamanpaşa’da 5 bin şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi

Operasyon esnasında evde bulunan 5 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Temaşa Sokak’ta bir adreste sahte içki üretimi yapıldığı istihbaratına ulaşarak, operasyon için harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda 5 bin şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Operasyon anında evin içerisinde bulunan 5 kişi de polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. Boş şişelerin sokaklardan toplandığı ve sahte içki imalatı yapıldığı tespit edildi.