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16 Mayıs 2018 12:15

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta’ya "Gençlik Özel Ödülü"

Gençlere yönelik hizmet ve projeleriyle, 4.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta’ya

16 Mayıs 2018 12:15

Türkiye Gençlik Ödülleri’nde “Gençlik Özel Ödülü”ne layık görülen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Gençlerimizin yanında olmaya ve her zaman onlar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


Dünyanın önemli gençlik hareketlilik projelerinden biri olan “Gençlik Otobüsü” projesi kapsamında MCD Gençlik Kulübü, MCD Gençlik Ajansı ve Dünya Gençlik Politikaları Derneği tarafından bu yıl 4’üncüsü organize edilen “Türkiye Gençlik Ödülleri” sahiplerini buldu. Türkiye’deki en kapsamlı kategori oylaması niteliğini taşıyan Türkiye Gençlik Ödülleri, iş, sanat ve spor camiasından birçok ünlü markayı ve davetliyi bir araya getirdi.



Başkan Usta’ya "Gençlik özel ödülü"


Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, gençlere yönelik hizmet, proje ve yatırımlarıyla “Gençlik Özel Ödülü”ne layık görüldü. Ödül takdiminin ardından bir konuşma gerçekleştiren Başkan Usta, “Gençlerimizin takdiriyle böyle özel bir ödüle layık görüldük. Bu ödülü almamızda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Her zaman gençlerimizin yanında olmaya ve onlar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



6 milyon genç oy kullandı


Gençlere ücretsiz Avrupa fırsatları sunmak, kültürel deneyim kazandırmak ve ilham kaynağı olmayı amaçlayan "Gençlik Otobüsü" projesi kapsamında düzenlenen 4. Türkiye Gençlik Ödülleri’nde bu yıl 39 kategoride 390 aday değerlendirildi. Toplamda 6 milyon genç oy kullandı.




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