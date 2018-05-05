Yarışmada Kazım Karabekir Bilgi Evi birinci olurken Fevzi Çakmak Bilgi Evi, Barbaros Bilgi Evi ve Karadeniz Bilgi Evi olmak üzere toplam üç bilgi evi ikinciliği paylaştı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki Bilgi Evleri’nde eğitim gören 8. Sınıf öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenledi. Yarışmaya Barbaros Bilgi Evi, Fevzi Çakmak Bilgi Evi, Tikveşli Bilgi Evi, Yeni Mahalle Bilgi Evi, Çimentepe Bilgi Evi, Karadeniz Bilgi Evi, Mevlana Bilgi Evi, Karlıtepe Bilgi Evi Kazım Karabekir Bilgi Evi ve Karayolları Bilgi Evi olmak üzere toplamda 10 Bilgi Evi katıldı.

Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen yarışmada aileler de heyecanlı dakikalar yaşadı. Kıyasıya mücadelenin olduğu yarışma, Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve İngilizce derslerinden oluştu. Her bir ders için 4 soru sorularak toplam da 24 soruda öğrenciler ter döktü.

Her soru için 60 saniye süre verilen yarışmaya her bir bilgi evinden 3’er kişi olmak üzere toplam da 30 öğrenci katıldı. Başa baş giden yarışmayı Kazım Karabekir Bilgi Evi birincilikle tamamladı. Fevzi Çakmak Bilgi Evi, Karadeniz Bilgi Evi ve Barbaros Bilgi Evi ise ikinciliği paylaştı.

"Geleceğimizin, yarınlarımızın umudu gençlerimizdir"

Yarışma sonunda konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Eroğlu, "Buradaki genç kardeşlerimiz bilgiyi yarıştırdılar. Artık dünyada bilgi yarışıyor biliyorsunuz. Artık kuvvetin, gücün, ekonominin yerini bilgi aldı. Bilgiyi üretenler, bilgiye ulaşanlar bugün bilgileriyle dünyayı yönetiyorlar. Bu yüzden bizim gençlerimiz iyi ve donanımlı bir şekilde kendilerini yetiştirmek suretiyle kendilerine, ailelerine, ülkemize, milletimize ve insanlık adına faydalı, yararlı hizmetler üretmeleri içini donanımlı olmak zorundalar. Geleceğimizin, yarınlarımızın umudu gençlerimizdir. Bu ülkenin, bu insanların yarınları gençlerimize emanet olduğu için şimdiden kendilerini geleceğe iyi hazırlamaları gerekiyor. Bize düşen de gençlerimizi aydınlık yarınlara hazırlayacak o imkanları sunmakta seferber olmak. Bu yüzden biz de bilgi evlerimiz ile çocuklarımıza sağladığımız takviye eğitimin yanında böyle etkinliklerle de onları başarıya teşvik ediyoruz. Bu yarışmalar hem bilgilerini ölçmelerinde yardımcı oluyor hem de önümüzdeki LGS (Liseye Geçis Sınavı)’ye hazırlanmalarına katkı sağlıyor. Donanımlı bir nesil için çok çalışmalısınız gençler! Biz size imkanları sağlamaya devam edeceğiz ama siz de çok çalışarak geleceğin bilgili ve donanımlı bireyleri olun" dedi.

Birinci olan öğrenciler ise başarını sırrını ‘kendine inanmak ve çok çalışmak’ olarak açıkladı. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.