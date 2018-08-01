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01 Ağustos 2018 15:01

Gaziosmanpaşa Belediyesi, yeni havalimanında 200 kişiyi istihdam edecek

İstanbul’da yapımı devam eden 3’üncü havalimanı için işçi alımları başladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, yeni havalimanında 200 kişiyi istihdam edecek

01 Ağustos 2018 15:01

Yeni havalimanında istihdam edilecek 200 temizlik personeli için adaylar başvurularını yaptı.


Gaziosmanpaşa Belediyesi, işçi ve işverenleri buluşturmaya devam ediyor. Belediye, 3’üncü havalimanında temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere 200 kişiyi istihdam edecek. İstanbul’un 3’üncü Havalimanı işletmesiyle işbirliği yapan Gaziosmanpaşa Belediyesi İstihdam Merkezi, ilçede yaşayan vatandaşlara yeni iş imkanı sundu. Havalimanına alınacak 200 temizlik personeli için başvurular alındı. İGA yetkilisi başvurularını aldığı vatandaşların sorularını cevaplayıp, çalışanlara sunulacak imkanlar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.


18- 50 yaş şartı aranan personel adayları havalimanı işletmesinin kendi kadrosunda istihdam edilecek. Adaylarda sabıka kaydı ve GBT sorgulamasının temiz olması gerekirken şeker hastalığının da bulunmaması gerekiyor. Detaylı sağlık taramasından geçirilecek personel adaylarının en az ilkokul mezunu olmaları isteniyor. İşe alınan adaylara havalimanında çalışabilmesi için özel eğitim de verilecek.




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