Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden engellilere ve ailelerine özel kamp

Kampı ziyaret ederek, engelliler ve aileleriyle beraber kahvaltı yapan Başkan Hasan Tahsin Usta çocuklarla ata binip, ok attı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, her yıl ilçede yaşayan engelli vatandaşları hayata entegrasyonunu sağlamak, başarılarına destek olmak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla kamp düzenliyor. Bu yıl da ilçede yaşayan 600 engelli vatandaş ve aileleri için düzenlenen “Engelsiz Yaşam Kampı” Yalova’da başladı. Bir otelde düzenlenen kampta engelliler hem sosyal rehabilitasyon anlamında hem özel bir imkan buluyor hem de tatil yapıyor. 600 engelli, 4 grup halinde 5’er gün kamp yapıyor. Toplamda 20 günlük kamp programı kapsamında engelliler Sıra At Biniciliği, Okçuluk, Yüzme ve Doğa Yürüyüşü ve Engelli Hakları konulu seminerleri gibi aktivitelerle terapi görerek aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçiriyor.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da kampı ziyaret ederek, kampa katılan vatandaşlarla beraber kahvaltı yaptı. Başkan Usta daha sonra ata binip ok attıktan sonra misafirleriyle tek tek sohbet etti.

“Engelli çocukların ailelerinin mutlu olması bizi heyecanlandırıyor”

Kampa katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Öncellikle engelli çocuklarımızın kendi imkanlarını kullanarak tatil yapamadıklarını düşünerek ilçemizde yaşayan 600 engelli çocuk ve ailesini bu tatil beldesinde hem dinlendirmek hem de bu tatil kapsamında at terapisi yapmak, havuz terapisi yapmak bölgeyi gezdirmek ve onlara bir kaynaşma imkanı sağlamak istedik. Engelli çocuklarımızın dinlenmesiyle beraber daha çok ailelerini dinlendirmek. İnşallah bunu önceki yıllarda yaptığımız gibi her sene sayısını artırmayı planlıyoruz. Burada engelli çocukların ailelerinin mutlu olması bizi heyecanlandırıyor. Bu anlamda çocukların spora karşı ilgi ve alakası daha çoğalıyor. Bu heveslerinin artması bizi de mutlu ediyor" dedi.

“Buradan çok güzel anılarla ayrılıyoruz”

Kampa çocuğuyla katılan Hülya Koban, "Dört gündür buradayız. Böyle bir tatil bize de sürpriz oldu. Geldiğimiz günden beri aktivitelerimiz çok güzel ve çok güzel ayarlanmış. Havuzda çok güzel saatler geçirdik .Çocuklarımız at terapisi gördü. Hepsi çok güzeldi ve buradan çok güzel anılarla ayrılıyoruz. Böyle bir şeye hem çocukların hem de bizim çok ihtiyacımız vardı. Dört günü dolu dolu yaşadık. Bundan dolayı her şeyi düşündüğü için Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Kampa katılan Engelli Müesser Yüksel ise "Havuza girdik, gezdik ve eğlendik. Arkadaş ortamımız oldu ve yeni arkadaşlıklar kurduk. Belediyemize çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok hoş günler geçirdik” şeklinde konuştu.