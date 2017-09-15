Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği

Gaziosmanpaşa Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılında da saha ekiplerinin ev ziyaretlerinde tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı yapıyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki 7 bin 500 öğrencinin evlerine belediye ekipleri tarafından kırtasiye malzemesi teslim edildi.

Öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayıp, maddi durumu düşük düzeyde olan ailelerin yükünü bir nebze de olsa hafifleterek destek olmak amacıyla yapılan yardımlar öğrencilerin ve ailelerinin yüzünü güldürdü. İçinde defter, kalem, silgi, kalemtıraş, sulu boya, kuru boya, pastel boya, cetvel seti gibi malzemelerin yer aldığı okul çantası seti hediye edildi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta, ‘’Bu çalışma ile istiyoruz ki ilçemizde yaşayan tüm öğrencilerimiz okul öncesi eksik ihtiyaçlarını değil de sadece derslerini düşünsün, sıkı bir şekilde okula konsantre olsun, en başarılı şekilde karnesini alıp ailesini mutlu etsin. Bu sebeple tüm ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerine kırtasiye malzemelerini teslim ediyoruz. Tüm öğrencilerimizin 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılının kendileri, aileleri ve ülkemiz adına başarılarla dolu geçmesini temenni ediyorum’’ dedi.