Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ödül

Yarışmaya katılan Gaziosmanpaşa Belediyesi, Umudun Çocukları Projesi ile birinci oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Belediye Başkanları İstişare Toplantısı’nda, Yerel Yönetimler Proje Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi. 2019 seçimlerine giderken belediyelere büyük görev düştüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılı belediye başkanlarını ödüllendirdi. Bu yıl altıncısı düzenlenen yarışmada Gaziosmanpaşa Belediyesi, Sosyal Projeler kategorisinde ‘Umudun Çocukları Projesi’ ile birinci oldu. Ödül törenine katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede yaşayan ve çeşitli suçlara karışmış gençler için özel bir proje hazırladı. Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen örnek proje kapsamında uzman ekiplerle ailelere ziyaretler gerçekleştirilerek görüşmeler yapılıyor. Ailelerle yapılan görüşmeler sonrasında 14-18 yaş aralığındaki suça karışmış gençler Gaziosmanpaşa Halk Eğitim Merkezi’nde üç ay süren meslek eğitim programına alınıp kurs bitiminde eğitimleri doğrultusunda Gaziosmanpaşa’daki kentsel dönüşüm projelerinde istihdam edilerek topluma kazandırılıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, çocukların hayata bakışlarını değiştirmek ve onları hayata kazandırmak, kendilerine özgüvenlerini sağlayacak bir destek vermek ve her şeyden önemlisi onları bir meslek sahibi yapma amacıyla hayata geçirdiği Umudun Çocukları Projesiyle AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Sosyal Projeler Yarışması’na katılarak birinci oldu ve ödül almaya hak kazandı.