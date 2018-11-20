Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin Yayınladığı Belgeler Ses Getirdi

İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un fişlendiğini gösteren "çok gizli" belgeler, güncel tartışmalar ışığında yeniden medyanın gündemine geldi. Gaziosmanpaşa Belediyesi daha önce yayınlanmamış bu gizli belgeleri ilk kez Kod Adı: İrtica-906 kitabı içerisinde 2014 yılında yayınlamıştı.

Tarihçi ve gazeteci Murat Bardakçı kaleme aldığı yazısında devletin bir dönem Mehmet Akif'i "İrtica-906" şeklinde kodladığını ve ölüm döşeğindeyken bile izlediğini belirtti. Bardakçı, bu vahim duruma ilişkin Cumhuriyet Arşivi'nde tutulan belgelerin ilk kez Muharrem Coşkun tarafından 2014'te "Kod Adı: İrtica-906" isimli kitapta bir araya getirildiğini ve kitabın Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yayınlandığını vurguladı.

İstiklal Şairi "İrtica-906" Koduyla Fişlenmiş

Kitapta yar alan belgelerde, İstiklal Marşı'nın yazarı, Milli Mücadele'de vaazları cephelerde dağıtılan, Kurtuluş Savaşı'nı veren ilk Meclis'te milletvekilliği yapan, Anadolu'da isyanları bastırmak için il il gezerek halkı İstiklal Savaşı'na çağıran Mehmed Akif'in, kendi ülkesinde nasıl "sakıncalı", "mürteci", "tehdit" durumuna düşürüldüğü anlatılıyor.

Kitabın Tamamına Belediye Sitesinden Erişilebiliyor

Eski Türkiye'nin utanç vesikaları olarak değerlendirilen bu belgeler ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un bırakıldığı durum kitapta tüm gerçekliğiyle okuyuculara sunuluyor. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, kitabın ön sözünde "En buhranlı dönemde, yoksulluk içerisinde dahi milletin ve vatanın istiklali için hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan Milli Şairimizle ilgili belgeleri içeren bu eseri okurken hayretler içerisinde kalacaksınız." diyerek kitabın yakın Türk tarihi açısından ne derece önemli olduğunu vurguladı.

Akademik çalışmalar açısından önemli bir kaynak niteliği taşıyan ve içinde birçok tarihi belgeyi bulunduran kitabın tamamına şu linkten ulaşılabilir: https://www.gaziosmanpasa.bel.tr/images/dosyalar/kod-adi-irtica-1.pdf