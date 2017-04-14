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14 Nisan 2017 17:10

Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi hasta kabulüne başladı

250 yatak kapasiteli Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi hasta kabulüne başladı.

Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi hasta kabulüne başladı

14 Nisan 2017 17:10


Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Çok önemli bir ihtisas hastanesi olan ve ilçenin en büyük sağlık alanına sahip Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi; 270 kişilik konferans salonu, egzersiz havuzları, atölyeler, teknik birimler, alternatif tedaviler gibi fonksiyonel alanlar ile donatıldı. 4 kat ve zemin+3 kat bodrumdan oluşan hastanenin 6 bin 100 metrekare alandan oluşan zemin katında; standart hasta yatak ünitesi, poliklinikler, idari birim, çocuk oyun alanı ve bekleme salonu yer alıyor. Hastanenin bahçesinde bulunan kültürel tesis alanı, tematik bahçe bölümü, oyun alanı, havuzlar, spor alanları ve anfi tiyatrosu ile hastaların tedavi olurken huzur bulacağı mekanlar da oluşturulmuş.


Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin ilçeye büyük bir katkı sağlayacağını belirterek, “Hastanemiz sadece ilçemize değil, tüm Türkiye’de şifa arayan insanlarımıza hizmet verecektir. Böylesine önemli bir tesisin ilçemizde bulunması bizler için de büyük önem taşımaktadır. Hastanemizin tüm hastalarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




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