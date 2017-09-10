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10 Eylül 2017 10:56

Gaziosmanpaşa Gençlik Parkı’nda yangın

Gaziosmanpaşa Gençlik Parkı’nda bulunan bir kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gaziosmanpaşa Gençlik Parkı’nda yangın

10 Eylül 2017 10:56

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınırken yoğun duman farklı ilçelerden de görüldü.


Gaziosmanpaşa Gençlik parkı içerisinde bulunan bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Yangında oluşan yoğun duman, çevre ilçelerden de görüldü. Yangın nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.




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