Gaziosmanpaşa Gençlik Parkı’nda yangın

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınırken yoğun duman farklı ilçelerden de görüldü.

Gaziosmanpaşa Gençlik parkı içerisinde bulunan bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Yangında oluşan yoğun duman, çevre ilçelerden de görüldü. Yangın nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.