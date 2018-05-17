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17 Mayıs 2018 09:53

Gaziosmanpaşa Hükümet Konağı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme Projesinin ihalesi yapıldı

Selçuklu mimari çizgilerinden esinlenip Anadolu’nun geleneksel yapı malzemeleri kullanılarak inşa edilecek, vatandaşların yararlanacağı birçok kamu birimini de bünyesinde barındıran Gaziosmanpaşa Hükümet Konağı Projesinin ihalesi yapıldı.

Gaziosmanpaşa Hükümet Konağı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme Projesinin ihalesi yapıldı

17 Mayıs 2018 09:53


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Gaziosmanpaşa Hükumet Konağı İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme Projesi’nin ihalesi yapıldı. Yakın zamanda inşaatına başlanacak Gaziosmanpaşa Hükumet Konağı, modern ve geleneksel mimarisiyle ilçenin şehir kimliğinin modernleşmesine katkı sağlayacak.


25 bin 325 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek Hükumet Konağı, vatandaş odaklı hizmet anlayışını yansıtan etkin, verimli ve şeffaf kamu hizmetinin sunulmasına imkân sağlayacak. Yakın zamanda start alacak Altyapı ve Çevre Düzenleme projesinde ise halkımızın her türlü ihtiyacının karşılanabileceği idari, sağlık, sosyal, kültürel imkanların bulunması planlanıyor. Proje, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından da bizzat takip ediliyor.


İlçenin çehresini değiştirecek ve vatandaşlara kaliteli hizmet standartı sunacak projenin bünyesinde; 6’sı engelli otoparkı olmak üzere 136 araçlık otopark, bay-bayan mescit, 160 kişilik yemekhane, 330 kişilik konferans salonu, Tapu Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, İlçe Tarım Gıda Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Kaymakamlık bulunuyor.




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