Gaziosmanpaşa Karalahana ve Mısır Ekmeği Festivali’ne yoğun ilgi

Karadeniz müziği ile vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Anadolu’nun kültürünü ve yöresel lezzetlerini vatandaşlarla buluşturmaya devam eden Gaziosmanpaşa Belediyesi, bu kez Karalahana Çorbası ve Mısır Ekmeği Festivali düzenledi. Gaziosmanpaşa Meydanı’nda gerçekleştirilen festivale Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile birlikte ilçede görev alan derneklerin yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalin başlama zamanından saatler önce vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Festivalin açılışında sahne alan Grup Koliva’nın seslendirdiği Karadeniz müzikleri eşliğinde vatandaşlar horon teperek doyasıya eğlendi. Festival kapsamında aşçılar da karalahana çorbası ve mısır ekmeğinin yapılışı ve faydalarını anlattı.

“Değişik yörelerin insanlarını kaynaştırarak, kültürümüz güçlü tutmak istiyoruz”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, festivalde kazanın başına geçerek kepçeyi eline aldı. Çorbayı karıştıran Usta, kaselere koyarak vatandaşlara çorba ikram etti. Çorba dağıtımı sırasında açıklama yapan Başkan Usta, “Gelenekten geleceğe yaptığımız bu faaliyetlerde her yıl bir yöremizin yöresel ürününü halkımızla paylaşıyoruz. Geçmişte bu meydanda keşkek, tarhana ve hamsi festivallerimiz olmuştu. Bugünde burada karalahana festivalinde çorbayı ve mısır ekmeğini halkımızla paylaşıyoruz. Aynı zamanda da hava güzel ve katılım iyi olduğu için bunu sanatçılarımızla süslüyoruz. Bu etkinliklerin en önemli yönü, o yörenin dışında insanlar merak edip, tatmak istediği için daha çok katılıyor. Buraya baktığımız zaman çoğunluğu Karadenizli değil, diğer etkinliklerimizde de tam tersi olmuştu. Aslında bu etkinliklerle beraber, sadece kültürümüzü ve yöresel ürünümüzü tanıtmak değil, değişik yörelerimizin insanlarını burada kaynaştırarak kültürümüzü güçlü kılmaktır” dedi.

Aşçılar ise, karalahana çorbasının yapılışı ve soğuk havalardaki faydasını anlattı. Kazanın başında çorba dağıtan aşçı Hasan Özdemir, “Karalahana, barbunya, mısır unu, tereyağı, pul biber, iç yağ hepsini karıştırıp kaynattık. Burada halkımıza dağıtıyoruz. Karalahananın birçok faydası var. Yağ yakıyor, sindirimi hızlandırıyor, kasları gevşetiyor. Yani karalahana binbir derde devadır” diye konuştu.

Karalahana çorbası vatandaşlardan tam not aldı

Karalahana çorbası içmek isteyen vatandaşlar, Gaziosmanpaşa Meydanı’na akın etti. Karalahana çorbası ve mısır ekmeği saatlerce kuyrukta bekleyen vatandaşlardan tam not aldı. Eşiyle birlikte çorba almak için sıra bekleyen Mıstık Korkmaz, “İlk defa içiyorum, çok güzelmiş. Yarım saat sıra bekledim. Şifa olduğu için içiyorum. Trakyalı’yım, Lazların çorbasının tadına bakalım dedik, çok güzelmiş” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 1.5 saat sırada bekleyen Berna Korkmaz ise, “Çorba çok güzel olmuş, yapanların ellerine sağlık. Yaklaşık 1,5 saat bekledik, çok güzelmiş. Biz Karadenizli olmadığımız için horon oynayamıyoruz ama deneyeceğiz” ifadelerini kullandı.