Gaziosmanpaşa kitap günleri başladı

7’den 70’e her yaşa hitap eden binlerce kitabın yer aldığı stantlara, vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında yazar ve okuyucu buluşmalarını sağlayarak etkileşime ve kitap okuma alışkanlığına katkıda bulunmak amacıyla kitap fuarı açtı. Gaziosmanpaşa Belediye Meydanı’nda 16 çadırda kurulan fuarda 150 yayıncı firma ve 1 sahaf vatandaşlara hizmet verecek. Yeni kitabı çıkan yazarlar kitap tanıtımları ve imza günlerinde okuyucularla buluşacak. Kitap fuarını ziyaret eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, kitap imzalayıp çocuklara hediye etti.

"Çok kitap okuyan kişileri, işleri teşvik etmek lazım"

Çocukların daha çok kitap okumaları gerektiğini ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Hep deriz ya kitapla dünyamızdır diye o zaman dünyamızı zenginleştirmek, güzelleştirmek lazım, çok kitap okumamız lazım. Çok kitap okuyan kişileri, işleri teşvik etmek lazım. Bu kitapların sahipleri gençlerdir ,çocuklardır. Bu anlamda Ramazan boyunca bu meydanda yüz elli ayrı kitap firmamızın kitaplarını görmüş olacağız. Gençlerimizin, çocuklarımızın ve Gaziosmanpaşa halkımızın kitap okumaya yönelik ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Bu süreçte kitap okuma ihtiyacı olan arkadaşlarımıza kitap hediye edeceğiz. Yine bu meydan yakın bir noktada inşallah kültür merkezimiz de 450 metre kare alanda kütüphanemizi de bu süreçte açmış olacağız. 24 saat boyunca açık olacak şöyle bir sorun olmasın istiyoruz ’ben kitap bulamadım, ders çalışacak yerim yok’ demeyecek bir hizmet vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gençlere tavsiye ediyorum gelip gezsinler"

Fuarı gezmeye gelen öğrenci Efe Babayiğit, "Çok güzel kitaplar var burada, çok güzel farklı kitaplar var. Burada Sherlock Holmes serisi kitapları var onları okuyorum. Gençlere tavsiye ediyorum gelip gezsinler. Gaziosmanpaşa Belediyesine teşekkür ederim bu etkinliği güzel buluyorum yani çocukların kitap okumasını tavsiye ediyorlar destekliyorlar” şeklinde konuştu

Kızıyla beraber fuara gelen Banu Çolak ise "Kızımla beraber kitaplara bakmaya geldik. O daha çok oyun kitaplarını tercih ediyor. İki tane kızım var her gün yarım saat beraber kitap okuyoruz. Böyle kitap fuarları çok faydalı hepimiz için. Gaziosmanpaşa Belediyesine teşekkür ederiz” dedi.