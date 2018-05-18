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18 Mayıs 2018 21:56

Gaziosmanpaşa Meydanda Euroleague heyecanı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Euroleague’de üst üste 4.

Gaziosmanpaşa Meydanda Euroleague heyecanı

18 Mayıs 2018 21:56

Final-Four heyecanını yaşayan Fenerbahçe Doğuş-Zalgris Kaunas ilk maçını dev ekrandan vererek vatandaşlara maç keyfi yaşattı.


Final-Four heyecanını yaşayan Fenerbahçe Doğuş- Zalgris Kaunas ilk maçını dev ekrandan verdi. Gaziosmanpaşa Belediye Meydanında kurulan dev ekrandan ilk maçını izleyen Fenerbahçe taraftarları tezahüratlarıyla takımlarına destek verdiler. Heyecanla başlayan maçı izleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’da Fenerbahçeli taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.


Maçı izleyemeye gelen taraftarlar” Gaziosmanpaşa Belediyesine bu imkanı bize sağladıkları için çok teşekkür ederiz. Fenerbahçe taraftarları olarak burada maçı izlemeye geldik. Takımımıza destek olduk. Maç çok güzeldi Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle bitti. Haftaya Pazar günü oynanacak final maçına da gelerek takımımıza destek olacağız yalnız bırakmayacağız” dedi


Fenerbahçe Doğuş Zalgris Kaunas takımını 76-67 yenerek Euroleague’te üst üste finale kalma başarısı gösterdi.




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