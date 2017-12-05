Hastanede günlük ortalama 750 hasta çocuğa hizmet verilecek.

Gaziosmanpaşa’da hizmet veren ve tüm alanlarda İstanbul’lulara tedavi imkanı sunan Gaziosmanpasa Taksim İlkyardım Hastanesinde Çocuk Acil bölümü de hizmete girdi.Sadece Gaziosmanpaşa’ya değil bölgede ki ihtiyaçlara da cevap verebilecek kapasitede olan çocuk acil bölümünde hasta kabulüne başlandı. Hastanede günlük ortalama 750 hasta çocuğa hizmet verilecek. Çocuk acil için 2 ayrı poliklinik ve 19 gözlem yatağı yapılan bölümde, çocukların ve ailelerin bekleme esnasında sıkılmadan vakit geçirecekleri çocuk oyun alanları ve eğlenmeleri için oyuncaklar bulunuyor.Açılışa İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, Gaziosmanpaşa İlçe Kaymakamı Oktay Çağatay ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı.

‘’Hem şifa kapısı hem oyun parkı’’

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesinin tüm İstanbul’a büyük bir hizmet verdiğini belirterek, ‘’İlçe nüfusumuz 1 milyon iken ilçemizde hastane yoktu. Ama şu anda hem ilçemize hem tüm İstanbul’a hem de uluslararası olarak hizmet veren birçok hastanemiz var. Taksim İlkyardım Hastanesi de birçok alanda, en iyi imkan ve teknoloji ile tedavi imkanı sunuyor. Fakat hepimiz için çok büyük önem arz eden çocuk acil bölümünün yapım aşaması biraz uzadı. Bu gün çocuk acil bölümünün açılışını yapıyoruz. Dev bir alanda aynı anda çok fazla çocuğumuza tedavi imkanı verecek olan bölümde her şey düşünülmüş. Hem tedavi olmak hemde oyun parkı havasında, ailelerimiz çocukları ile beklerken çocuklarımızın oyun oynayabileceği çok güzel ve renkli oyun alanları var. Burada hem şifa arayacaklar hemde oyun oynayarak hoş vakit geçirecekler. Hastanemizdeki büyük ve kapsamlı çocuk acil tedavi bölümünün hem ilçemize hem de İstanbul’umuza hayırlı olmasını dilerim. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

’’ İstanbul’u Avrupa’nın sağlık başkenti yapacağız’’

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, İstanbul’u Avrupa’nın sağlık başkenti yapmayı hedeflediklerini belirterek, ’’2018’de bu gibi büyük hastanelerimizin açılışını yapacağız. En az 9 tane 400 yatak kapasiteli hastane inşaatımız bitmek üzere. İnşallah en kısa sürede hizmet vermeye başlayacaktır” dedi.