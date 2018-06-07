Gaziosmanpaşa’da 23 binanın yıkım anı havadan görüntülendi

Yıkım alanına gelen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Etaplar şeklinde gerçekleştirdiğimiz projelerimizin iki, üç yıl içinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor” dedi.

Depreme karşı yıkılma riski yüksek olan yapıları Gaziosmanpaşa Belediyesi, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Bağlarbaşı Mahallesi’nde 90 daireli 23 farklı yapının yıkımına başlandı. Binalar iş makineleriyle tek tek yıkıldı. Binaların yıkılması ve kentsel dönüşüm proje alanı havadan görüntülendi. Yıkılan binalar iki ile üç yıl içinde yenilenerek uzun ömürlü ve depreme yönetmeliğine uygun modern yapılar inşa edilecek. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta yıkım yapılan alana gelerek kentsel dönüşüm hakkında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

“İki ile üç yıl içinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor”

İki etapta 900 hak sahibi ile anlaşma gerçekleştirdiklerini ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Her hak sahibinin rızasını alarak bu projeyi yürütüyoruz. Etaplar şeklinde gerçekleştirdiğimiz projelerimizin iki ile üç yıl içinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Gaziosmanpaşa’da yapılan tüm kentsel dönüşümlerdeki genel prensibimiz, imar alanının yarısı kadar inşaat geri kalan yarısını da donatı ve yeşil alana ayırmaktır” ifadelerini kullandı.