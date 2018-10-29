Gaziosmanpaşa'da 29 Ekim coşkusu havadan görüntülendi

Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yıl dönümü Gaziosmanpaşa'da coşkuyla kutlandı. 7'den 70'e çok sayıda vatandaşın ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı etkinlikler havadan görüntülendi.

Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Gaziosmanpaşa'da da gerçekleştirilen etkinliklere Gaziosmanpaşa Kaymakamlığından Bitlis Valiliği görevine atanan Oktay Çağatay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçede eğitim gören öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gaziosmanpaşa Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikler, öğrencilerin okuduğu şiirlerle ve halk oyunu ekiplerinin gösterileri ile devam etti. İlçede eğitim gören öğrenciler ve Türk Hava Kurumu öğrencilerinin ellerinde Türk bayrağıyla yaptığı geçit törenini ise vatandaşlar ilgiyle izledi. Etkinlikler havadan da görüntülenirken, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlere Türk bayrağı ve kutlama metni göndererek tüm yurdun Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

“Çocukları bilinçlendirmek için bu çok güzel bir etkinlik”

Etkinliklere arkadaşlarıyla katıldığını ifade eden bir öğrenci, “Atatürk'ün ilan ettiği yeni bir yönetim biçiminin 95'inci yılını kutlamak için buradayız. Sınıfımla geldik, Atatürk'ü andık. Güzel geçti, her yıl kutlanmalı. Çünkü insanları, küçük çocukları bilinçlendirmek için bu çok güzel bir etkinlik” dedi.

Atatürk'ün çok büyük bir lider olduğunu ve Cumhuriyet Bayramı'nın her yıl daha büyük bir coşkuyla kutlanması gerektiğini belirten Berra Elif Elmas ise, “Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bunu kutlamak için buradayız. Kutlanmalı, çünkü bu dün Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiği özel bir gün” ifadelerini kullandı.