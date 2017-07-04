Gaziosmanpaşa’da altyapı baştan aşağı yenileniyor

İSKİ ve BEDAŞ ile yürütülen çalışmalarda Karadeniz Mahallesi’nden itibaren elektrik hatları yer altına alınmaya başlandı. Ayrıca içme suyu ve kanalizasyon şebekesi de yenilenerek altyapı sorunlarının tamamen önlenmesi amaçlanıyor.

Kanal ve yağmur suyu hatlarının yapımı, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin mahallelere yönelik başlattığı yatırım zinciri halkalarından birini oluşturuyor. Daha modern bir Gaziosmanpaşa için, kanalizasyon hattı, yağmur suyu problemleri ve içme suyu sorunlarını çözüme kavuşturacak altyapı çalışmaları da devam ediyor.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yapılan altyapı çalışmalarını değerlendirdi. Sorunsuz ve sağlıklı işleyen altyapı ağının sürekliliği bağlamında 2023 vizyonu ile çalışmalara büyük bir tempoyla devam edileceğini belirten Başkan Usta, bu yatırımlarla Gaziosmanpaşa’da 2017 yılının şantiye yılı ilan edildiğini ve 100 yıllık ihtiyacı karşılayabilecek altyapıların ilçeye değer katacağını dile getirdi. İSKİ ve BEDAŞ’tan alınan desteğin önemini vurgulayan Usta, ‘’Kamu kurumu olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle, yıllardır ilçemizde biriken altyapı sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulabilmesi için kurumlarımızın öz kaynaklarını ilçemiz için harekete geçirmesinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nin ilçemizdeki yatırımlarıyla da Gaziosmanpaşa, cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerleyecek’’ dedi.

Karadeniz Mahallesi’nde asfaltlama çalışmalarının daha da hızlanacağı müjdesini veren Usta, ‘’İlçemizde 20 ayrı caddede devam eden çalışmalarla ilçenin çehresi değişecek. Karadeniz Mahallesinden sonra Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde devam edecek altyapı ve elektrik hatlarının yeraltına alınması çalışmalarında vatandaşlarımıza sabrından dolayı teşekkür ederim’’ dedi.