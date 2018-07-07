Gaziosmanpaşa’da bıçaklı kavga; 1 ölü

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 22:00 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1027 sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre kafe içerisinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda A.H., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Ağır yaralanan A.H., yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan A.H., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kafede bulunan müşteriler dışarı çıkartıldı. Polis ekipleri kafe içerisinde inceleme yaparken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.