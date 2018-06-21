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21 Haziran 2018 13:54

Gaziosmanpaşa’da bir şahıs viyadükten atlayarak intihar etti

Gaziosmanpaşa’da henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek şahıs viyadükten aşağı atlayarak intihar etti.

Gaziosmanpaşa’da bir şahıs viyadükten atlayarak intihar etti

21 Haziran 2018 13:54

Yolun ortasına düşen şahıs ve meraklı sürücüler nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.


Olay, Hekimsuyu Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir erkek şahıs, TEM otoyolu üzerindeki Gaziosmanpaşa Viyadüğü’nden aşağı atlayarak intihar etti. Yoldaki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri viyadükten atlayan şahsın çarpmanın etkisiyle hayatını kaybettiğini belirlerken polis konuyla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan intihar eden şahsın yol ortasına düşmesi nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlandı. Meraklı vatandaşların da etkisiyle yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.




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