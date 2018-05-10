Sempozyuma yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda akademisyen, politikacı ve yazar katıldı.

Gaziosmanpaşa’da, Gaziosmanpaşa Belediyesi , Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Bosna Hersek Dostları Vakfı iş birliği ile, "Dünden Bugüne Bosna Hersek ve Aliya İzzetbegoviç Uluslararası Sempozyumu" düzenlendi.

2 gün boyunca sürmesi planlanan sempozyumda, bağımsız Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı olan "Bilge Kral" Aliya İzzetbegoviç’in ülkesi için verdiği mücadele ve İslam düşünce tarihine geçen fikirlerinin yanı sıra Bosna Hersek’in tarihteki yeri, farklı disiplinlerden konuşmacılar tarafından ele alınıyor.

Türkiye ve Bosna Hersek halkının yüzyıllardır süren kardeşliğinin de anlatıldığı sempozyuma Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Bosna Hersek İstanbul Başkonsolosu Began Muhic, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman ve Bosna-Hersek Dostları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Erdem de katıldı.

“İzzetbegoviç’siz Bosna-Hersek, Atatürk’süz Türkiye olmaz”

Sempozyumun açılış töreninde konuşan Bosna Hersek İstanbul Başkonsolosu Began Muhic, ülkenin geçmişte yaşadığı zorlukları ve İzzet Begoviç ile Atatürk arasındaki benzerliği açıkladı. İki ülkenin kardeş olduğuna vurgu yapan Muhic, “Kurulduğu tarihten itibaren 1995 yılına kadar Bosna-Hersek çok ağır şartlar içerisinden geçti. Sanırım bu kadar ağır şartlar başka bir ülke dünyada yaşamamıştır. Bosna-Hersek’in modern tarihi hakkında konuşmak Aliya İzzetbegoviç olmadan olmaz. Bu şekilde de Türk tarihinden bahsetmek Mustafa Kemal Atatürk’süz de olmaz” dedi.

“Amacımız kültür mirasını gelecek nesillere taşımak”

Sempozyuma ev sahipliği yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da, iki ülke arasındaki ilişkilerden bahsetti. Kültürel köprüleri güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Usta şöyle konuştu:

“Bu sempozyuma 14 ayrı akademisyen, yurtdışı ve Bosna-Hersek’ten misafirlerimiz iştirak ediyor. Amacımız, bugüne kadar tam anlamıyla kavrayamadığımız bir kültürel köprüyü güçlendirmek. İçimizdeki bu eksiklikleri gidererek bunları bilimsel anlamda güçlenmesini sağlamak. Buradaki akademisyenlerimizle birlikte Bosna-Hersek kültürünü, Aliya İzzetbegoviç’in kültür mirasını anlamak ve gelecek nesillere taşımaya çalışmak en büyük hedefimiz.”

Açılış konuşmalarının ardından panel başladı. Akademisyenler Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Prof. Dr. İlhan Şahin ve Prof. Dr. Demal Latic, İzzetbegoviç’in Bosna görüşü ve Osmanlı belgelerinde Saraybosna’nın kuruluşu ile ilgili çalışmaları anlattı.