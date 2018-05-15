Gaziosmanpaşa’da camiler gül suyu ile yıkanarak Ramazan’a hazırlandı

Yapılan detaylı temizlikle, camiler ilk teravihe hazır hale getirildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Ramazan hazırlıkları kapsamında ilçedeki camilerde detaylı bir temizlik çalışması başlattı. İlçede bulunan camiler,litrelerce gül suyu kullanılarak temizlendi. Caminin içinde ve avlusunda yapılan temizlik çalışmalarıyla ilk teravihe hazır hale getirilen camiler, Ramazan boyunca gül kokacak. Gaziosmanpaşa’da Camiler vatandaşlara kutsal toprakların maneviyatını yaşatırken, sokak iftarlarıyla komşuluk ilişkileri güçlenecek. Birbirinden farklı etkinliklerle bir araya gelen vatandaşlar, Ramazanın sevincini hep birlikte yaşayacak.

"Ramazan ayında ibadetlerini daha konforlu hale dönüştürmeye çalışıyoruz"

İlçede yürütülen hummalı çalışmalara ilişkin bilgiler veren Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yıldız, “Yarın Ramazan, bu akşam ilk teravih, bu gece ilk sahuru yaparak yarın ilk orucumuzu tutacağız. Biz de bu mübarek Ramazan’ın feyzinden, bereketinden vatandaşların daha konforlu, daha temiz ve hijyenik ortamda ibadet etmelerine katkı sağlamak açısından, gördüğünüz gibi camilerimizi temizliyoruz . Aslında bu hizmeti sadece Ramazan’da yapmıyoruz. Belediyemiz temizlik işleri, bu hizmeti her hafta 73 camide periyodik olarak yapıyor. Ramazan özel bir ay, buna bir şeyler ilave etmek lazım, biz Ramazan münasebeti ile ekiplerimizi yoğunlaştırdık. Camilerimizin bahçesinden başlamak suretiyle abdesthane, cam, avize ve halılarını aklımıza cami ve etrafında ne geliyorsa tüm hepsini temiz bir ortama kavuşturarak, bir de gül suyuyla yıkayarak vatandaşlarımızın Ramazan ayında ibadetlerini daha konforlu hale dönüştürmeye çalışıyoruz, inşallah onların dualarını alırız diye ümit ediyorum" dedi.

"Yaklaşık yüz bin vatandaşımızla sokaklarda sokak iftarları vasıtasıyla buluşacağız"

İlçe sakinlerini Ramazan ayı boyunca birbirinden farklı etkinliklerle bir araya getireceklerini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Yıldız,"Gaziosmanpaşalılar bu hususta şanslılar, biz sadece cami temizlikleriyle Ramazan’ı karşılamıyoruz. Bu camilerdeki manevi coşkuyu sokaklara da taşıdık. Yaklaşık yüz bin vatandaşımızla sokaklarda sokak iftarları vasıtasıyla buluşacağız. Sizin aracılığınızla tüm vatandaşlarımızı bu iftarlara davet ediyoruz. İftardan sonra sokak etkinliklerimiz olacak. İftar sonrası teravihe hatta sahura kadar programlarımız olacak. Bunların çok detayına inmiyorum. Biraz da sürpriz olsun. İnşallah Gaziosmanpaşa Ramazanın ruhuna uygun güzel programlarla Allah’ın da rızasını almak suretiyle güzel bir Ramazan geçirecek diye ümit ediyorum. Ben yine bu vesile ile hem sizin hem de tüm hemşehrilerimin, tüm İslam Aleminin Ramazan-ı şerif ayını tebrik ediyorum ve akabinde şimdiden Bayramlarını kutluyorum”diye konuştu.

Camileri ilk teravihe hazırladıklarını belirten temizlik personeli Emine Güneş, "Biz Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak her hafta cami temizliklerimizi rutin şekilde devam ettiriyoruz. Ama bugün Ramazan’ın ilk teravihi olması münasebeti ile gül suyu kokusu eşliğinde temizliklerimizi yapıyoruz. Biz buradan İslam Aleminin Ramazan ayı boyunca sağlıklı mutlu huzurlu bir ay geçirmesi temennisindeyiz. İnşallah tüm İslam Alemine barış getirir”diye konuştu.