Gaziosmanpaşa’da dev Kentsel Dönüşüm Projesi

Bu kapsamda We Haliç Projesi’nin ardından şimdi de Bağlarbaşı Mahallesi’nde yükselecek olan Ahes Misal İstanbul Projesinin lansmanı gerçekleştirildi.

Daha modern, daha konforlu, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Gaziosmanpaşa’nın hedeflendiği, Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan “Ahes Misal İstanbul” görücüye çıktı. Bağlarbaşı Mahallesi’nde yükselecek projenin lansmanı gerçekleştirildi. Gaziosmanpaşa Belediyesinin bir Master Plan dahilinde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm çalışmaları çok önemli bir aşamaya geldi. İstanbul’un merkezinde olan konumu ile TEM ve çevreyollarının yanı başında Haliç’e komşu olan Ahes Misal İstanbul, Vialand, Giyimkent ve Tekstilkent gibi bölgelerin önemli finans noktalarına yakın mesafede yer alıyor.

Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı bölgesinde 100 dönüm alan üzerinde hayata geçirilen ve 520 bin metrekare inşaat alanına sahip olan projede 2 bin 400 konut, 359 odalı otel, cadde dükkanları ve 20 bin metrekare ofis bloğu yer alıyor.

2019 yılının sonunda bin 600 dairelik 1. etabı teslim edilecek olan Ahes Misal İstanbul’da toplamda 13 blok bulunuyor. Projenin ilk etabında inşa edilecek 8 bloğun 3 tanesi 18, 2 tanesi 19 ve 3 tanesi 20 katlı olarak tasarlandı. Projede 21 ticari birim, 2 bin 500 araç kapasiteli açık ve kapalı otopark, bin kişilik cami, 24 derslikli okul, bin 500 metre uzunluğunda bisiklet parkuru ve 25 bin metrekare yeşil alan bulunacak. Ayrıca 6 bin metrekare üzerine inşa edilecek sosyal tesis alanında ise sinema salonları, okuma odası, kütüphane, bowling, kafe/restoran, toplantı salonu, spor salonu, hamam ve yüzme havuzu yer alacak.

Bağlarbaşı Mahallesi’nde yükselecek Misal İstanbul Konutlarının tanıtım toplantısına katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, coğrafyadaki deprem gerçeğine vurgu yaparak, "Uzmanlar 10 yıl içinde İstanbul’da en az 7 şiddetinde bir deprem olacağını söylüyor. Biz de yaşadığımız yaşam alanını depreme hazır hale getirmeliyiz. Tüm bölgelerimizi en modern donatılarla yenilemek, hem beklenen büyük deprem öncesi en sağlam ve uzun ömürlü yapıları inşa etmek hem de küresel alanda ilgi gören projeleri hayata geçirmek en önemli hedefimiz" dedi.

"13 bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor"

Gaziosmanpaşa’da 4,5 milyon metrekarenin riskli ilan edildiğini vurgulayan Usta, "Şu anda 13 bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Bu yüzde 38,8’e tekabül ediyor. 15 yıl sonra bambaşka bir Gaziosmanpaşa göreceksiniz" diye konuştu.

Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapılacak Misal İstanbul kentsel dönüşüm projesinin ilçe açısından önemine değinen Usta, "2 milyar TL yatırım değeriyle hem ilçemize büyük değer katacak hem de vatandaşlarımızın daha yüksek kalite standartlarında yaşam sürmelerine olanak tanıyacak bir projenin daha sözünü buradan veriyoruz. Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm projesi tamamlanınca ileri teknoloji ile donatılmış yapılar, cazibe merkezleri, yaşam alanları bizleri bekliyor olacak. İlçemiz kısa zamanda İstanbul’un yükselen değerlerinden biri olacak. Ulaşımdan çevreye her alanda büyük işler yapmaya söz verdik. Yeni konutlar, yeni yollar, yeşil alanlar yapmaya devam edeceğiz. Tüm bunları ilçemizin gerçek sahibi vatandaşlarımızdan aldığımız güç ve destek ile hayata geçirdik, geçiriyoruz" ifadelerini kaydetti.