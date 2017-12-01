Gaziosmanpaşa’da en özel öğrencilerden engel tanımayan gösteriler

“Engel Tanımayan Gençler” yaptıkları gösterilerle izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir gösteri programı düzenledi. ”En Özel Öğrencilerden Engel Tanımayan Gösteriler” adıyla Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri ve aileler katıldı. Program engelli öğrencilerin çektikleri fotoğrafların sergisiyle başladı. Sergiyi gezen Başkan Usta her fotoğrafı tek tek inceledi. Burada özel öğrencilerle yakından ilgilenerek onları tebrik etti. Usta, yüzde 70 görme engeli olan Belgin Çolak’ın çektiği fotoğraflarla ilgili de öğrenciyle sohbet etme fırsatı buldu.

Engel tanımayan gençler hayran bıraktı

Fotoğraf sergisinin ardından Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, kahvaltıda Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerine eşlik etti. Ardından öğrencilerin hazırladıkları gösterilere geçildi. Engelli Mehteran Takımı’nın gösterisi izleyenleri büyüledi. Öğrencilerin oynadığı tiyatro oyunu ise görülmeye değerdi. Burada özel öğrenciler birbirinden güzel 2 skeci başarıyla oynadı. Tiyatro oyunun bitimiyle öğrenciler müzik eşliğinde sahne şovları yaptı. Başkan Usta’da da öğrencilere eşlik ederek onlarla birlikte horon tepti.

“Biz birlikteyken güçlüyüz”

Gösterilerin ardından Başkan Usta; öğrencilere, ailelere ve öğretmenlere teşekkür ederek şunları söyledi: “Mehter Takımı’nın muhteşem gösterisini izledik. Heyecanıyla, coşkusuyla bize Mehter’in anlamını bir kez daha yaşatan gençlerimizi kutluyorum. Kültürümüzden gelen mehteri bize sergilediler. Biz hiçbir ferdi birbirinden ayırt etmiyoruz. Engellilere dokunulduğunda, onların yeteneklerini ortaya çıkarıldığında aslında birçok anlamlı şey ortaya çıkıyor. Bu da bizi çok sevindiriyor ve gururlandırıyor. Biz bir arada oldukça güçlüyüz. Nasıl 15 Temmuz’da tek yumruk olduysak, yine aynı birliktelik ve aynı güçle önümüze çıkan tüm engelleri aşacağız. Ayrıca Altın Karınca Yarışmasında Engelsiz Yaşam için Farkındalık Projesiyle çalışmalarımızın Ödüle layık görülmesi özel çocuklarımızı ve ailelerini ziyadesiyle mutlu etti" dedi.

“Özel öğrenciler mutlu”

Çektiği fotoğraflarla takdir toplayan yüzde 70 görme engelli Belgin Çolak, 2 ay öncesine kadar fotoğraf makinesine dahi dokunmadığını belirterek, “2 aydır Engelsiz Eğitim Merkezi’nde eğitim alıyorum. Burada bize her türlü imkânı sundular. Aldığım eğitimle fotoğraflar çekiyorum ve insanlar beğeniyor. Bize imkân sağlayan hocalarımıza, belediyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mehteran başı Mehmet Demirel ise “ 4 yıldır burada eğitim alıyorum. Çok keyifli zamanlar geçiriyoruz. Bugün bu organizasyonu düzenleyen belediyemize çok teşekkür ederim, bize her zaman destek oldular” diye konuştu.