Gaziosmanpaşa'da engelli öğrenciler Karagöz tasviri yaptı

İstanbul Karagöz Festivali'ni engelli öğrencilerle birlikte gerçekleştirdi. Engelli öğrenciler etkinlik kapsamında Karagöz tasvirleri yaptı.

“Milli Kültür Seferberliği” kapsamında 2. İstanbul Karagöz Festivalini engelli öğrencilerle birlikte gerçekleştiren Gaziosmanpaşa Belediyesi, öğrencileri gölge oyunu ‘Karagöz ve Hacivat' ile buluşturdu. Kültürel mirasa sahip çıkmak ve geleneksel değerleri gelecek kuşaklara aktarmak için gerçekleştirilen etkinlikte engelli öğrenciler hem el becerilerini geliştirdi hem de eğlenceli vakit geçirdi. Etkinlikte Karagöz gölge oyunuyla engelli öğrencilerin sosyal yaşamı tanıma ve adapte olmasına katkı sağlandı. Karagöz tasviri yapan engelli öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

“Çocuklarımızla biz de varız diyoruz”

Etkinliğin amacının engelli öğrencilerle birlikte güzel zaman geçirmek olduğunu söyleyen Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Eğitim Koordinatörü Nihal Kayhan, “Bizim amacımız engelli çocuklarımızla burada birlikte güzel zaman geçirmek, el becerilerini geliştirmek, milli kültür ve değerlerimizi onlara da aşılamak. Burada 15 tane engelli öğrenciyle bu atölyeyi gerçekleştiriyoruz. Bizim için en önemlisi onların mutlu olması. Bunu severek yapıyorlar zaten. Gözlerinden de anlıyoruz severek yaptıklarını. Çok mutlu oluyorlar çocuklarımız. Bu tür etkinliklerde engellilerin mutlaka olması gerekiyor. Katılması gerekiyor. Hayatın içine girmesi gerekiyor. Bu şekilde çocuklarımızla biz de varız diyoruz” dedi.

“Mutluluklarını gözlerinden okuyoruz”

Farklı engelleri olan öğrencilerin kurslara katıldığı ifade eden Kayhan, “Bizim çocuklarımızın içinde konuşamayanlar var, otizmliler var, çok güzel konuşan duyamayanlar var. Bu tür etkinliklerde zaten hepimiz bir arada oluyoruz. Mutluluklarını gözlerinden okuyoruz zaten. Kendileri dile de getiriyorlar. Dile getiremeyenler gözlerindeki parıltıyla bize hissettiriyor. Çok mutlular çocuklar. Belediye başkanımıza bize böyle bir fırsat verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Her zaman destekliyorlar. Sağ olsunlar. Engelsiz Yaşam'da bizim diğer kurslarımız da var. Onlara da Gaziosmanpaşa'da yaşayan bütün engellileri bekliyoruz” diye konuştu.

“Hem el becerilerimiz gelişiyor hem de nasıl yapıldığını öğreniyoruz”

Etkinlikte buluşan ve başarılı bir şekilde Karagöz Hacivat tasvirini yapan engelli öğrencilerden Ferdi Mumay, “Mutluyum. Karagöz Hacivat etkinliği kapsamında hem el becerilerimiz gelişiyor hem de nasıl yapıldığını öğreniyoruz. Belediyeye çok teşekkür ederim. Özellikle belediye başkanımıza teşekkür ederim. Bu tür etkinliklerin daha çok olmasını istiyoruz” diye konuştu.