Gaziosmanpaşa'da etiket ve gramaj oyununa ceza yağdı

Gaziosmanpaşa'da ekipler, dövizdeki yükselişi bahane ederek işletmelerin sattıkları ürünlerde fiyat artışı ve etiket oyunları yapmalarına karşı denetimleri arttırdı. Ekipler, denetledikleri marketlerde gramaj eksikleri ve eksik etiket bilgisi nedeniyle binlerce liralık ceza yağdırdı.

Gaziosmanpaşa'da ekipler, dövizdeki yükselişi bahane ederek işletmelerin sattıkları ürünlerde fiyat artışı ve etiket oyunları yapmalarına karşı denetimleri arttırıldı. Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü ile Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki marketlerde gerçekleştirdikleri denetimlerde etiketleri, fiyatları inceledi. Dövizdeki yükselişten hareketle haksız kazanç elde etmek isteyen fırsatçılara göz açtırmayan ekipler, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54. Maddesinde bulunan Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunması ilkesine aykırı davranışı tespit ettikleri marketlere karşı cezai işlem uyguladı. Kimi marketlerde 250 gramlık ekmeğin 30 gramı eksik çıkarken kimi etiketler de de ürün bilgisi noktasında eksiklikler olduğu tespit edildi. Eksikliklere kaşı marketlere binlerce liralık cezai işlem uygulandı. Ürünlerin birkaç ay öncesinde kaç liradan satıldığı ve bugün ne kadara satıldığına dikkat edilirken ürünlere yapılan zammın yerinde olup olmadığı incelendi. Ekipler müşterilere tüketici hakları ve etiket bilgisinin yer aldığı tüketici rehberini de dağıttı.

“Bir ürünün üretim yeri mutlaka fiyat etiketlerinde olacaktır”

Yasalara göre doğru etiketler hakkında bilgi veren ve yanlış etiketlerdeki eksiklikleri açıklayan Ticaret Bakanlığı yetkilisi Mahmut Gündoğdu, “Bir ürünün üretim yeri mutlaka fiyat etiketlerinde olacaktır. Malın ayrıcı özelliği olacak, birim satış fiyatı olacak, malın vergiler dahil satış fiyatı olacak. Fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Bunda da eğer malın üzerinde bir yerli malıysa yerli üretim logosu olmak zorunda. Yeni giren bir değişikliğimiz de eğer bir malın fiyatında değişiklik olmuşsa malın fiyatının değiştiği tarih mutlaka etiketimizde yer alacak” diye konuştu.

“Denetleme olursa belki bu sıkıntının önüne geçilebilir”

Aldıkları ürünün gramajının doğru olması gerektiğini belirten bir vatandaş, “Biz tarttırmadan alıp gidiyoruz yapılanı hiç doğru bulmuyoruz. Bunu bilenler biliyor biz hiç anlamayız aklıma bile gelmiyor. Vicdanlarına kalmış bir şey, denetleme olursa belki bu sıkıntının önüne geçilebilir” dedi.

“Dolarlar bahane herkes kafasınca iş yapıyor”

Artan dolar fiyatını bahane ederek ürün fiyatlarını çok yüksek oranlarda arttırarak satan satıcıları eleştiren bir vatandaş, “Allah insaf ve vicdan versin, her zaman keşke denetim olsa, dolarlar bahane herkes kafasınca iş yapıyor” ifadelerini kullandı.