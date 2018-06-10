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10 Haziran 2018 10:03

Gaziosmanpaşa’da fabrika yangını

Gaziosmanpa’da bulunan 3 katlı bir tekstil fabrikasının en üst katında yangın çıktı.

Gaziosmanpaşa’da fabrika yangını

10 Haziran 2018 10:03

Paniğe yol açan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.


Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir tekstil fabrikasının en üst katında sabah saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın ön cephesinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek arka cephesine de sıçradı. Yangının henüz neden çıktığı bilinmezken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle fabrikada mahsur kalan olmadığı ve yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.




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