Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 05:45

Gaziosmanpaşa’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa’da birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gaziosmanpaşa’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

22 Haziran 2017 05:45


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 04.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa, Kazım Karabekir Mahallesi, 944. sokak üzerinde bulunan bir apartmana özel tim yardımıyla girildi. Adreste şüpheli şahıs üzerine arama çalışması yapıldı. Aramalar sırasında polis helikopterinin de operasyona havadan destek verdiği görüldü.


- Apartmanların çatısında tur atan helikopteri gören mahalleli şaşkına döndü


- Şaşkına dönen mahalleli operasyonu kaydetmek için telefonlarına sarıldı


Operasyonun gerçekleştirildiği sırada mahalle sakinlerinin şaşkınlığı ise kameralara yansıdı. Havada tur atan polis helikopteri ve karada güvenlik önlemi alan özel harekat polislerini karşılarında gören vatandaşlar operasyonu cep telefonu kameralarıyla kaydetmeleri dikkat çekti.


- Adreslerdeki aramalar sürüyor


Gaziosmanpaşa İlçesi’nde 12 adrese düzenlenen operasyonda 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:25
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!