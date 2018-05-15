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15 Mayıs 2018 21:54

Gaziosmanpaşa’da korkutan fabrika yangını

Gaziosmanpaşa’da bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Gaziosmanpaşa’da korkutan fabrika yangını

15 Mayıs 2018 21:54

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Yangın, Gaziosmanpaşa’da bulunan Hekimsuyu Caddesi bir fabrika çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören fabrika güvenlik görevlisi durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerin gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma çalışmalarının devam ettiği görüldü. Yangın sonrası can kaybı veya yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.


Öte yandan olay yerin gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangınla ilgili soruşturma başlattı.




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