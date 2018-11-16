Gaziosmanpaşa'da Matematik Öğretmeni Sınıfa Basket Potası Kurdu

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, öğrencilere matematiği basketbol sporuyla sevdiren Sınıf Öğretmeni Elvan Ürer Sağgelen'i tebrik etti. Şükrü Yemenicioğlu İlkokulunda gerçekleştirilen konferans salonu açılışında Sağgelen ile bir araya gelen Usta, “Her okul bahçesine bir basketbol potası kazandıracağız” dedi.

Gaziosmanpaşa Şükrü Yemenicioğlu İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Elvan Ürer Sağgelen, öğrencilere sporla iç içe eğitim veriyor. Bu kapsamda derste sorulan sorulara en hızlı ve doğru yanıtı veren minikler, sınıftaki basketbol potasına 2 atış hakkı kazanıyor.

Minikleri spora teşvik etmek ve matematik öğrenmelerini eğlenceli hale getirmek amacıyla okula minik bir basketbol potası kurduğunu dile getiren Sağgelen, “Uzun yıllardır basketbol oynuyorum o yüzden basketbolu derslere entegre etmeye çalıştım. Hem kendi mutluluğum hem de çocukları motive etmek amacıyla geçen yıldan beri bu uygulamamız başarıyla devam ediyor. Sadece matematik dersinde değil diğer derslerde de sorduğum sorulara en hızlı ve doğru cevabı veren öğrencilerimiz 2 basket atışı yapıyor. Soruyu çözemeyenlere de yardımcı oluyoruz onlara da basket atışı yaptırıyoruz. Böylece çocuklara spor bilincini aşılamış oluyoruz. Ayrıca düz anlatım ve sadece sözel anlatım hiçbir zaman yeterli olmuyor. Onlar somut işlemler döneminde şuan bu yüzden onların dikkatini çekecek şeylerle eğitimi yürütmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Çocuklar hem sporla tanışmış oluyor hem de onları derslere ve başarıya teşvik etmiş oluyoruz. Hem öğrendikleri kalıcı hale gelmiş oluyor hem de basketbol atışı onlara ödül gibi olmuş oluyor, dolayısıyla motive oluyorlar” dedi.

“Her okula bir basketbol potası kazandırılacak”

Örnek eğitimci Elvan Ürer Sağgelen'i tebrik eden Başkan Usta, her okula bir basketbol potası kazandırılacağı müjdesini verdi. Usta, “Elvan hanımı bu örnek davranışından dolayı tebrik ediyorum. Öğretmenimizden mesajı aldık. Bu anlamda her okula bir basketbol potası kazandıracağımızın sözünü vererek ilçemizdeki spor kültürünü yaygınlaştıracağımızı belirtmek isterim” dedi.

Okullarda talep edilen ihtiyaçların gerçekleştirilmeye devam edildiğini dile getiren Usta, “Okul müdürlerimizle bir araya geldiğimizde okullarımızda konferans salonlarının bulunmadığı, öğretmen odalarının ve mescitlerin yetersiz olduğu bilgisini almıştık. Yaptığımız çalışmalar sonucunda ‘her okula bir konferans salonu' sözümüzü tutarak ilçemizdeki tüm okullara konferans salonu kazandırdık. Ayrıca şuan içerisinde mescit olmayan okulumuz da yok. Okullardaki öğretmenler odası ihtiyacını da karşılamaya devam ediyoruz” dedi.