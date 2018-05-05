Davulcular, ritim eşliğinde manilerle eğitim yaptı.

Ramazan davulu ve manileri, Ramazan ayının vazgeçilmez eski geleneklerinden biri. İstanbul başta olmak üzere, Ramazan ayında halkı sahura kaldırmak için mahalle aralarında çalınan davul geleneği uzun yıllardır sürüyor. Eski zamanlarda daha da meşhur olan bu gelenek için Gaziosmanpaşa Belediyesi, bir ay boyunca mahallelerde dolaşacak olan davulcuları eğitime aldı. Gaziosmanpaşa’nın 16 mahallesinde görev alacak 30 davulcu, eğitmenler, zabıta ekipleri ve mahalle muhtarlarından oluşan jürinin karşısında davul çalma ve mani söylemede son provalarını yaptı.

3 alanda eğitim verildi

Mevlana Bilgi Evi bahçesinde yapılan eğitimlerde, Halk Oyunları ve Mehter Öğretmeni Nedim Alkale, ritim, mani ve kılık-kıyafet alanında eğitimler verdi. Eğitim boyunca da en iyi davulcuyu seçmek için bir yarışma düzenlendi. Ritim ve manileriyle jürinin beğenisini kazanan Serkan Gökkaya, 1. etap eğitimlerini birinci tamamlayarak hediye kazandı. Eğitimi bitiren tüm davulculara da sertifika verildi.

Eğitimler hakkında konuşan Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürü Yardımcısı Şevket Arslan, korsan davulcuların önüne geçmek için sertifika verdiklerini söyledi. Vatandaşı rahatsız edecek davranışlardan da kaçınıldığını belirten Arslan, “Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak yaklaşan Ramazan dolayısıyla, ramazan davulcularının ilçede yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmeleri için onları eğitime tabii tutmaktayız. Kılık-kıyafet, ritim ve mani olmak üzere 3 kategoride eğitim yapmaktayız. Gece sahur yaklaştığında vatandaşların nelerden rahatsız olup olmadığını öğretiyoruz. Özellikle korsan davulcuların önüne geçebilmek için, belediye tarafından bu davulcuları denetim altında tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan herhangi bir şikayet geldiğinde de bu davulcularla irtibata geçip uyarı yapıyoruz” dedi.

1’inci etap eğitimleri başarıyla tamamlayan Davulcu Serkan Gökkaya da birinciliğin sürpriz olduğunu söyledi. 25 senedir davul çalan Barış Şenşakrak ise amcasından öğrendiği mesleği devam ettirdiğini belirtti. Vatandaşların eski geleneğe olan ilgisine teşekkür eden Şenşakrak, “Amcamla beraber küçükken çalıyordum. O vefat edince ben devam ettirmeye çalışıyorum. Her sana Ramazanda Gaziosmanpaşa çevresinde çalıyorum. Bizim Osmanlıdan kalma bir geleneğimiz olduğu için biz bu işe el attık. Vatandaşlarımız da çok duyarlı oluyor, onlara çok teşekkür ediyoruz” dedi.