Gaziosmanpaşa’da Mutlu Çocuklar İçin Gerçek Anne Babalık Semineri

Seminer boyunca hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Sosyolog Polat Doğru’nun katılımıyla “Mutlu Çocuklar İçin Gerçek Anne Babalık” konulu bir seminer düzenledi. Mutlu çocuk yetiştirmek için anne babaya düşen görevlerin konuşulduğu seminere katılan dinleyiciler Polat’ı büyük bir dikkatle takip etti. Karşılıklı sohbet havasında geçen seminerde, aile içi iletişim dilinin önemi anlatıldı.

“Çocuğunuza değerli olduğunu hissettirin”

Katılımcılara “Nasıl bir çocuk istiyorsunuz?” sorusunu sorarak konuşmasına başlayan Polat Doğru, anne babanın davranışlarının, çocuk davranışları üzerinde doğrudan etkisi olduğunu ifade etti. Doğru, “Günümüzde çocuk yetiştirmek hiç kolay değil. Geçmişte çocuk olmak zordu. Ancak şimdi anne, baba olmak daha zor. Çocuğunuzdan başarı bekliyorsanız, ona değerli olduğunu hissettirin. Çocukları birbiriyle kıyaslamak işin en tehlikeli kısmı. Çocuğunuz siz istediniz diye herkesten başarılı, herkesten iyi olacak değil. Bırakın çocuğunuz olabileceğinin en iyisi olsun” dedi.

Seminer boyunca dinleyenlerle soru-cevap şeklinde ilerlettiği konuşmasında kendi hayatından ve hayatın içinden örnekler sunan Doğru, hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşattı.