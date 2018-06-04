Gaziosmanpaşa’da Nihat Hatipoğlu İle Gönül Sohbeti

Dr. Nihat Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa’da sevenleriyle buluştu. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan programına konuk olan ünlü ilahiyatçı, sohbetiyle gönülleri fethetti. Sohbet yoğun ilgi görürken program havadan görüntülendi.

On bir ayın Sultanı Ramazan’ın manevi coşkusu, Gaziosmanpaşa Meydanı’nda her akşam birbirinden farklı etkinliklerle yaşanmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında ünlü İlahiyatçı Dr. Nihat Hatipoğlu, ilçe halkıyla Ramazan sohbetinde buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı. Vatandaşlar programa yoğun ilgi gösterirken kalabalık havadan görüntülendi.

“Kalbi temizleyen en büyük ibadet namazdır”

Namazın dinimizdeki yeri ve namaz kılmanın önemi konularında sohbet gerçekleştiren Hatipoğlu, “Niçin namazın bu kadar üzerinde duruyoruz? Niçin namaz bu kadar önemli? Çünkü bu namaz dinin direğidir. Ahirette namazı geçen, namazın hesabını veren diğer bütün badirelerden rahat atlar. Namazı geçenlerin önü açılacaktır. Namaz hiçbir ibadetle kıyaslanamaz, ne oruç, ne zekât, ne hac. Bütün ibadetlerin şahı, lideri namazdır. Namaz günde 5 kez Allah ile sohbettir. Namaz kılarken lütfen Allah’la konuştuğunuzu unutmayın. Çünkü Allah’a söylüyorsunuz, Allah sizi dinliyor. Ona eğiliyorsunuz. Kalbi temizleyen en büyük ibadet namazdır” dedi. Nihat Hatipoğlu ardından meydandaki kalabalıktan 5 vakit namaz kılmaları için söz istedi.

“Bizim Programımız büyük bütçeli dizileri kat kat geçiyor”

Televizyonda yaptığı programlarla büyük bir izleyici kitlesi oluşturan ünlü ilahiyatçı, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve şu ifadeleri kullandı: "İftar ve sahur programlarımız mütevazı programlar. Biliyorsunuz Sultanahmet’teyiz. Kendi halinde bir program. Ama şunu söyleyeyim; televizyonculuk açısından Türkiye tarihinde görülmedik sonuçlar alıyoruz. Bizim programımız büyük bütçeli olan dizileri, haberleri kat kat geçiyor ve her gece Türkiye’de en çok izlenen ilk 5 program içinde oluyor. Bu niçin önemli? Eskiden din programları denilince köşeye, bucağa atılırdı. Hocalar çağırılırdı kavga ettirmek için. Hocalarla alay ederlerdi. Ama bizler bu işlere başlayınca bu iş bitti. Dedik ki hocalığı böyle ayağa düşürmeyiz. Allah’ı, Peygamber’i anlattık ve büyük bir kitle de elhamdülillah bu işi sahiplendi. Onun için bu başarı sizin başarınız. Hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum."

“Ramazan’ın bu bereketini sizlerle paylaşıyoruz”

Konuşmasının ardından Nihat Hatipoğlu’na çiçek takdim eden ve teşekkürlerini sunan Başkan Usta, meydandaki vatandaşlara hitap etti. Havaların güzel gitmesiyle Ramazan boyunca farklı programlarla vatandaşlarla buluştuklarına vurgu yapan Başkan Usta, "Ramazan hepimiz için önemli. Böyle dostlarımızla ve topluluklarla beraber olmayı her zaman bulamadığımız için Ramazan’ın bu bereketini sizlerle paylaşıyoruz. Bu coşku paylaştıkça güzelleşiyor. Herkesin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ediyor, hep birlikte nice Ramazanlara ulaşmayı Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” dedi.