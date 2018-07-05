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05 Temmuz 2018 12:41

Gaziosmanpaşa’da pazarcıların kavgası kamerada

Gaziosmanpaşa’da pazarcılar arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Gaziosmanpaşa’da pazarcıların kavgası kamerada

05 Temmuz 2018 12:41

Pazarcılardan biri kadın pazarcıya tekme atınca olaylar daha da büyürken, yaşananlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.


Olay Gaziosmanpaşa’da geçtigimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre pazarda tezgahı bulunan bir kadın pazarcı ile yan tarafındaki tezgahın sahibi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı ve tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Bir pazarcı bu sırada kadın pazarcıya tekme attı. Adama diğer pazarcılar müdahale etti ve kadını kurtardı. Bu sırada pazarcılardan bazıları da kadına vuran adama tekmeyle saldırdı. Yaşanan bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kadın pazarcı ve diğer pazarcı arasında tartışma başlıyor. Kısa bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışma da kadın pazarcı darp ediliyor. Kavgayı diğer pazarcılar ayırırken bu sırada olay yerinde bulunan bir başka pazarcı adama tekme atıyor. Kadın pazarcı tezgahtaki malzemeleri yere fırlatıyor. Kavga araya giren pazarcıların araya girmesi ile son buluyor.




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