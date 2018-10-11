Gaziosmanpaşa'da pazarlarda etiket ve terazi denetimi

Denetimlere katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, enflasyonla mücadele kapsamında pazar esnafından yüzde 10 indirim isterken, toptancılara da mesaj gönderdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince terazi denetimi, etiket denetimi ve pazarcıların pazar standartlarına uygun hareket edip etmediklerini denetledi. Ekipler, terazilerin tezgah önlerinde vatandaşın görebileceği konumda olması, etiketlerdeki rakamların anlaşılır olması gibi kurallar hakkında incelemelerde bulundu. Ayrıca ürünlerin alış faturaları incelenerek, alış ile satış arasında fahiş fiyat farkı uygulayan ve haksız kazanç elde edenlere de kanuni çerçevede cezai işlem uygulandı. Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan semt pazarında gerçekleşen denetimlerde kurallara uygun satış yapan pazar esnafı ve alışverişe çıkan vatandaşlar denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Semt pazarları denetiminde ‘GOPNET' sistemi hayata geçirildi

Semt pazarlarında denetimler ‘GOPNET' adı verilen tablet uygulamayla yapılmaya başlandı. Hayata geçirilen uygulamayı tanıtan Zabıta Müdürlüğü Pazar Büro Amiri Mehmet Ali Şahin, “Pazarlarda GOPNET sistemini uyguluyoruz. Pazar ekipleri denetimlerde bu sistemi kullanıyor. Pazar bölümüne girdiğimiz zaman tezgah kısmına geçiyoruz. İlgilisinin ismi, kaç tahtası olduğu, ilave tahta var mı yok mu buradan kontrol ediyoruz. Sözleşme kısmı var, tezgah bilgisi var. Cezai işlem eğer yapılacaksa gerekli tutanaklar tutulup sistem üzerinden merkeze bildiriyoruz. Biz de orada tahakkukunu yapıyoruz” dedi.

Denetimlere katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, enflasyonla mücadele kapsamında semt pazarı esnafından fiyat etiketleri üzerinden yüzde 10 indirim yapmasını istedi. Başkan Usta, pazarcılardan olumlu yanıt alırken, “Bundan sonra sürekli böyle olmasını istiyoruz. Türkiye'de yayılmasını istiyoruz. Özellikle büyük esnaflarımızın buna öncülük yapması önemli. Buradaki küçük esnaflarımızın hareket edebilmesi, devam ettirebilmesi, sürdürebilmesi toptancılara bağlıdır. Buradan onlara mesaj gönderiyoruz. Türkiye'nin bu anlamda önünü açmak, buradaki vatandaşlarımıza destek olmak anlamında büyük esnaflar bu süreci desteklemeli. Biz buradan başlatmak istiyoruz” dedi.

Denetimlerin sürekli yapıldığını ifade eden Başkan Usta, “Terazi ve ürün etiketiyle ilgili eksik tartıyla ilgili yapılıyor. Fiyatın dengelenmesi ve vatandaşın alışveriş yapması önemli. Alışveriş olmayan yerde denetlemenin espirisi yok. Vatandaşın gönül rahatlığıyla, buradaki fiyatların normal olduğu algısını oluşturmak suretiyle pazara girmesini sağlayalım istedik” dedi.