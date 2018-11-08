Gaziosmanpaşa'da servis minibüsü yayaya çarptı; 1 ölü

İstanbul (İHA) – Gaziosmanpaşa'da servis minibüsünün çarptığı kişi olay yerine hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinde hayatını kaybeden vatandaştan geriye sadece ayakkabıları kalırken, servis minibüsü şoförü ise gözaltına alındı.

Olay, saat 06:3O sıralarında Gaziosmanpaşa Eski Edirne Asfaltı caddesi üzeri Sağmalcılar Tramway durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan ve kimliği öğrenilemeyen servis minibüsü şoförü cadde üzerinde yürüyen Ramis Fındıklı'ya (77) çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemede Ramis Fındıklı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Fındıklı'nın cenazesi ambulansa konularak özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Ramis Fındıklı'dan geriye ayakkabıları kalırken, servis minibüsü şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.