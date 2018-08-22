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22 Ağustos 2018 15:25

Gaziosmanpaşa’da sokak ortasında cinayet

Gaziosmanpaşa’da bir erkek, caddede uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa’da sokak ortasında cinayet

22 Ağustos 2018 15:25

Polisin yaptığı incelemede cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.


Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Şemsipaşa Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir börekçiye girerek poğaça siparişi verdi. Börekçide kapı önünde bulunan masaya oturan şahsın yanına bir süre sonra gelen silahlı, üzerinde mavi kıyafet olan ve siyah şapka takan saldırgan, börekçide oturan kişiyi silahla tehdit edip daha sonra da kovalamaya başladı.


Börekçi dükkanında oturan şahıs tehditler üzerine koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, silahlı saldırgan arkasından 2-3 el ateş etti. Saldırgan daha sonra cadde üzerindeki bir marketin önünde yere düşen şahsı kurşunlayarak kaçtı.


Silah seslerini duyup olay yerine gelen mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri, saldırıya uğrayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise caddeyi tek yönlü olarak trafiğe kapattıktan sonra güvenlik önlemi aldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olay yerinde delil topladı. Olay yerinde hayatını kaybeden 30-35 yaşlarındaki kişinin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.




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