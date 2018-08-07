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07 Ağustos 2018 14:11

Gaziosmanpaşa’da soygun teşebbüsü: 2 yaralı

Gaziosmanpaşa’da bir bakkalı soymaya çalışan silahlı 4 kişi, iş yeri sahibini ve komşusunu yaralayarak kaçtı.

Gaziosmanpaşa’da soygun teşebbüsü: 2 yaralı

07 Ağustos 2018 14:11


Edinilen bilgilere göre olay Karayolları Mahallesi 577. Sokak’ta öğle saatlerinde meydana geldi. Ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan 4 kişi, plakasız araçla sokakta bulunan bir bakkalı soymak istedi. Bakkala giren zanlılar, iş yeri sahibinin direnci ile karşılaştı. Yaşanan arbedede ateş açan zanlılar bakkal sahibi Ali Y. ve yanında bulunan komşusu Eyüp T.’yi yaralandı. Zanlılar olay yerinden kaçarken, yaralı bakkal sahibi ve komşusu mahalledeki vatandaşların yardımıyla çevredeki hastaneye götürüldü. Bakkal sahibi Ali Y.’nin durumunun ciddi olduğu, Eyüp T.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede incelemelerde bulundu. Çevredeki kameraları da inceleyen ekipler, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


Görgü şahidi bir mahalleli, "Biz komşuların sesini duyduk. Şu köşede duruyorduk çocuklarımızla beraber. Bir anda silah sesleri duyulunca kız kardeşi feryat etti. Ben geldim kimse yoktu. Kimseyi görmedik. Sadece Ali bey göğsünden vurulmuştu. Kendi eliyle tampon tutuyordu. Komşunun arabasına bindirdim. Hastaneye götürdü. Ayağından vurulan Eyüp ağabeydi, kendi komşusunun kapısının önünde gördük. Ona turnike yaparak hastaneye götürdüler" dedi.




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