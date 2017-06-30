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30 Haziran 2017 14:19

Gaziosmanpaşa’da sünnet şöleni başlıyor

GaziosmanpaşaBelediyesi’nin geleneksel hale gelen sünnet şöleni bu yıl 8 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Gaziosmanpaşa’da sünnet şöleni başlıyor

30 Haziran 2017 14:19

Yüzlerce çocuğun sünnet ettirileceği etkinlikte, erkekliğe adım atan çocuklar için çeşitli gösteriler de sergilenecek.


Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin geleneksel hale gelen toplu sünnet şöleninde, bu yıl yine bin 500 çocuk erkekliğe ilk adımını atacak. Küçükköy Stadında toplanacak çocuklara ve ailelerine özel etkinlikler planlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, çocuklar için sünnet merasimi öncesi gönüllerince eğlenecekleri bir program hazırladı.


Sezgin Maden ve ekibinin muhteşem çocuk oyunu ‘’7 İklim 7 Bölge’’nin sahneleneceği şölende çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikram edilecek. Ayrıca akşam yemeğinin ardından palyaço gösterileri, çeşitli etkinlikler ve sanatçı Emre Ermiş yer alacak.




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