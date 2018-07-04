Gaziosmanpaşa’da tablet ve bilgisayar bağımlılığına karşı spora teşvik

Yaz okullarının açılış programı havadan görüntülenirken okullarda yaz boyunca 7-15 yaş arası 2 bin 500 öğrenciye 13 branşta eğitim verilecek.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ilçede yaşayan çocuk ve gençlerin spordaki yeteneklerini keşfetmeleri, tablet ve bilgisayar bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Yaz Spor Okulları başlattı. Gaziosmanpaşa Spor tesisleri ve kapalı spor salonunda yapılan açılışa Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı. Spor Okullarında futbol, basketbol, badminton ve tekvando,yüzme olmak üzere 13 branşta eğitim verecek. Okullarda yaz boyunca 7-15 yaş arası 2 bin 500 çocuğa eğitim verilecek. Çocuklar, Spor Okulları’nın açılış töreninde koşu ve futbol antrenmanları yaparken aileleri de onları izledi. Açılışa katılan Başkan Usta da, sporcu çocuklarla yakından ilgilenerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.Program havadan görüntülendi.

“Gençleri sahiplenmek, yetiştirmek istiyoruz"

Çocukların yaz sezonunda spor etkinliklerine katılmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Çocuklarımız okul dönemlerinde çok fazla spor yapamıyorlar hem yaz sezonlarını iyi değerlendirmek, hem de profesyonel sporcu sporcu yetiştirmek için onlara altyapı hazırlamak istiyoruz. Burada çocuklarımı altyapıyla ilgili kendilerini geliştiriyor. Çocuklara spordaki yeteneklerini ortaya koyarak profesyonel olma yolunda adım attırıyoruz . Burada hem yazlarını iyi değerlendirmiş oluyorlar, hem de aileleriyle beraber vakit geçiriyorlar, hem de çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan alıkoyuyoruz “dedi.

Kurslara gelerek spor yapan öğrenciler” Evde tablet ve teknolojik şeylerden uzak kalıp burada spor yapıyoruz. Buraya gelip spor yaparak hem yaz tatilimizi değerlendiriyoruz hem de ailelerimizle vakit geçiyoruz. Spor yaparak sağlıklı olup yeteneklerimizi öğreniyoruz ve çok eğleniyoruz. Gaziosmanpaşa Belediyesine çok teşekkür ederiz bize böyle imkan sağladıkları için” ifadeleri kullandı.