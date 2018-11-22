Gaziosmanpaşa'da taksiciye tekme-tokat saldırı kamerada

Gaziosmanpaşa'da benzin istasyonundan çıkan ticari taksiyle bir başka araç arasında gerçekleşen maddi hasarlı kazanın ardından ticari taksinin şoförü tekme-tokat saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 20.00 sıralarında Küçükköy'deki bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar Kaya kullandığı ticari taksiyle benzin istasyonundan çıkarken bir araç gelip arkadan çarptı. Kazanın ardından taraflar arabadan inerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arkadan çarpan araçta bulunan 4 kişi, bir anda taksi şoförüne saldırmaya başladı. Aldığı darbelerle yaralanan taksi şoförüne çevredeki vatandaşlar yardım etmek istedi.

Yola taşan kavgayı ayırmak için trafikte seyir halinde olan araçların sürücüleri devreye girdi. Taksi şoförü çevredekilerin yardımıyla saldırganların elinden kurtarıldı. Taksi şoförü Yaşar Kaya durumu, polis ekiplerine bildirmek istediği sırada saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayın ardından saldırganların kimliklerini tespit eden polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Saldırı anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ticari taksi benzin istasyonundan çıkarken bir araç arkadan gelerek çarpıyor. Taraflar arabadan inerek tartışmaya başlıyor. Arkadan çarpan araçtaki 4 kişi ticari taksi şoförünü tekme-tokat darp ederek olay yerinden hızla ayrılıyor.