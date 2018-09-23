Gaziosmanpaşa'da vatandaşa 3 ton aşure dağıtıldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından İslam dünyasında kutsal aylardan biri olarak kabul edilen Muharrem ayı nedeniyle binlerce vatandaşa aşure ikram edildi. Bolluk ve bereketin simgesi olan aşureyi Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta yetim çocuklarla birlikte dağıttı. Geleneksel hale getirilen aşure ikramı, bu yıl Gaziosmanpaşa Meydanı'nda gerçekleştirildi. Kerbela ile birlikte geçmişten gelen mirası bugün de yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Usta, yetim çocuklarla birlikte binlerce vatandaşa kendi elleriyle aşure ikram etti. Aşıklardan deyişler ve mersiyelerle başlayan etkinlik, vatandaşlara yemek ikramı ve Zakirlerin saz gösterisi ile devam etti. Program, Başkan Usta'nın çocuklara kitap ve oyuncak hediye etmesiyle son buldu.

“Muharrem ayının bu güzelliğinden istifade ediyoruz”

Vatandaşa 3 ton aşure ikramında bulunduklarını söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Muharrem ayı dolayısıyla aşure herkes tarafından benimsenen bir alışkanlık. Biz de Gaziosmanpaşa'daki Ahmet Yesevi Cemevi ile birlikte halkımıza aşure ikramında bulunuyoruz. Herkesin büyük bir zevkle tatmak istediği, gelenek haline gelmiş bir alışkanlık. Aşurede çok çeşitli ürünler var. Bizim kültürümüzden, geleneğimizden, geçmişimizden bu güne kadar gelmiş bütün alışkanlıklarımızı taşıyor. Burada aslında toplumun paylaşma kültürünü, bütünleşme kültürünü de ortaya koyuyor. Bu vesileyle Muharrem ayının bu güzelliğinden istifade ediyoruz” diye konuştu.

Aşureyi çok beğendiğini ifade eden Şaban Erik isimli vatandaş, “Her şey çok güzel olmuş. Allah devletimize zeval vermesin. Muharrem ayı deyince Peygamber Efendimizin torunları aklımıza geliyor, Kerbela aklımıza gelir. Müslüman'ın ilk aklına gelecek olan şeyle bunlar” dedi.